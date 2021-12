Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Vier Personen bei Unfall verletzt

Am Sonntag kam es auf der Straße Wollbrouk in Surwold zu einem Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Audi sowie ihr 22-jähriger Beifahrer waren gegen 11.50 Uhr auf der Neubörger Straße in Richtung Neubörger unterwegs. Als sie im dortigen Kreuzungsbereich in Richtung Aschendorfer Straße fuhren, übersah sie einen in Richtung Oldenburg fahrenden Dacia. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Insassen im Audi sowie der 56-jährige Fahrer des Dacia und seine 54-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

