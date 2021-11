Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Blauer VW Passat entwendet - 3.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Roseggerstraße

08.11.2021, 04.00 Uhr - 22.45 Uhr

Ein blauer VW Passat wechselte im Laufe des Montags unfreiwillig den Besitzer. Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein 16 Jahre altes Fahrzeug am Montagmorgen gegen 04.00 Uhr in der Roseggerstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Abend gegen 22.45 Uhr sein Fahrzeug wieder nutzen wollte war es verschwunden. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von mindestens 3.500 Euro entstanden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

