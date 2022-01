Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vandalismus, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an Parkbänken im Schlosspark und einer Fensterscheibe eines Jugendtreffs in der Herrenstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Während die Parkbänke im Schloßgarten im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Samstag mit roher Gewalt beschädigt wurden und dabei ein Sachschaden von rund 1.400 Euro entstand, wurde ein Tag später, am Sonntag zwischen 19:30 Uhr und 20:40 Uhr, eine Fensterscheibe des Jugendtreffs beschädigt. Hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 400 Euro. Bereits in den vergangenen Wochen wurden fünf weitere Parkbänke im Schlosspark und auch zwei weitere Scheiben des Jugendtreffs auf die gleiche Weise zerstört. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Rastatt, Telefon 07222 7561-0, zu melden.

/lg

