Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg/Schliengen/Bad Bellingen: Verstärkte Verkehrskontrollen aufgrund riskantem Fahrverhalten von Kleintransportern

Freiburg (ots)

Besorgte Bürger berichteten der Verkehrspolizei über gefährliche und teilweise chaotische Fahrweisen von Kleintransporterfahrzeugen, welche neuerdings im Bereich Bad Bellingen und Neuenburg unterwegs seien. Bei Kontrollen des Verkehrsdienstes Weil am Rhein konnte dieser Eindruck bestätigt werden. Am Mittwochmorgen, 01.12.2021, wurde ein Zivilfahrzeug der Polizei, welches auf der Landstraße 134 zwischen Steinenstadt und Neuenburg unterwegs war, trotz Sperrfläche und Gegenverkehr, von einem solchen Kleintransporter überholt. Der Fahrer des Kleintransporters konnte angehalten werden. Er gelangte zur Anzeige und musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. Am Donnerstagmorgen, 02.12.2021, führte die Verkehrspolizei zwischen Steinenstadt und Schliengen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landstraße 134 durch. Auch hier fielen unter anderem drei Kleintransporter auf, welche viel zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde im 70 Stundenkilometerbereich mit 120 Stundenkilometer gemessen und überholte gleichzeitig, trotz durchgezogener Linie, ein anderes Fahrzeug. Der Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Auch er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. Bei den Fahrern der Kleintransporter handelt es sich wohl ausnahmslos um Angestellte eines Subunternehmens, welches in der Paketzustellung tätig ist. Die Verkehrspolizei hat weitere Kontrolle angekündigt.

