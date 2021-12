Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 03.12.2021, ist ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der St.Blasier Straße in Häusern stehendes Auto beschädigt worden. Zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr dürfte ein unbekanntes Fahrzeug gegen den betroffenen Opel Meriva gestoßen sein. Dieser war rückwärts eingeparkt und wurde im Frontbereich an der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um Zeugenhinweise!

