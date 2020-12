Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei entdeckt 16 mutmaßlich gestohlene Räder und macht dabei Drogenfund

MindenMinden (ots)

Auf ein ganzes Arsenal an mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern ist die Polizei am vergangenen Freitag in einem Mehrfamilienhaus in der Mindener Innenstadt gestoßen. Insgesamt 16 Räder wurden sichergestellt. Darüber hinaus entdeckten die Beamten in einer Wohnung Drogen im Wert von rund 40.000 Euro. Zudem nahmen die Ermittler einen einschlägig polizeibekannten 52-jährigen Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sitzt der Mindener in Untersuchungshaft.

Zunächst fanden die Einsatzkräfte am Morgen in einem Keller des Hauses ein dutzend hochwertiger Fahrräder vor, an denen teilweise die Vorder- oder Hinterräder abmontiert waren. Unter den mutmaßlich entwendeten Rädern befanden sich auch mehrere E-Bikes. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu einer Wohnung in dem Haus. Hier trafen sie auf den später festgenommenen 52-Jährigen. In den Räumen standen vier als gestohlen registrierte E-Bikes. Im Laufe der Durchsuchung stieß man dann auf die versteckten Drogen.

In den folgenden Tagen konnten die Ermittler bereits die Hälfte der erbeuteten Räder einzelnen Taten zuordnen und in der Folge deren Besitzer informieren. Die Beamten gehen davon aus, dass auch die Besitzer der restlichen Räder demnächst noch in Kenntnis gesetzt werden können. Daher sind aus Sicht der Polizei Nachfragen von möglichen Geschädigten zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Der 52-jährige Beschuldigte räumte bei seiner Vernehmung die Diebstähle sowie den Vorwurf des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel ein. Er gab an, mit dem Verkauf der Räder den Drogenhandel finanziert zu haben.

