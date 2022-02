Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kollision mit parkendem Auto

Offenburg (ots)

Ein 67 Jahre alter Fahrzeugführer beschädigte am späten Montagabend ein abgestelltes Fahrzeug in der Hermann-Dietrich-Straße. Offenbar unter Alkoholeinfluss war der Nissan-Lenker nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen und soll gegen 21:00 Uhr rückwärts auf einen parkenden Ford gefahren sein. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab eine Alkoholisierung von über einem Promille. Der Unfallverursacher musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem muss er mit einer Strafanzeige rechnen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000EUR.

