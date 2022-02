Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit leichtverletzter PKW-Fahrerin

Speyer (ots)

Eine 29-Jährige befuhr am 25.02.2022 gegen 01:30 Uhr die Schifferstadter Straße (L 454) stadtauswärts und kam hierbei nach Passieren des Kreisverkehrs ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen die Leitplanke und der Airbag löste aus. Hierdurch trug die 29-Jährige leichte Verletzungen an Arm und Gesicht davon. Da sie geruchsbedingt austretende Betriebsstoffe vermutete, flüchtete sie sich in einen gegenüberliegenden Graben, wo sie von Passanten wahrgenommen wurde. Die verständigte Polizei erkannte keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit der 29-Jährigen. Diese trug Schmerzen in Arm, Bauch und Bein davon. Sie lehnte eine Verbringung ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst aber ab und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Ihr PKW war aufgrund eines Frontschadens an der Beifahrerseite nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

