Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Eingeschlagene Heckscheibe an PKW

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 25.02.2022 auf den 26.02.2022 schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Straße Am Kanal, in Höhe der Hausnummer 4, geparkten Audi A3 ein.

Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Aufgrund einer Zeugenaussage und der Tatörtlichkeit besteht der Verdacht, dass es sich bei den unbekannten Tätern um Jugendliche handelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

