LPI-NDH: Rentner flüchtet vom Unfallort, Zeuge meldet sich bei Polizei

Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen in Heldrungen eine Unfallflucht. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem VW Polo die Ortslage. Als er nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, überfuhr der Fahrer eine Grünfläche und kollidierte mit einem Straßenschild. Schild und Auto wurden hierbei beschädigt. Anstatt anzuhalten und den Unfall zu melden, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Polizisten trafen den 79-jährigen Fahrer an. Der gab gesundheitliche Probleme für den Unfall an. Warum er allerdings weitergefahren ist, muss nun geklärt werden. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

