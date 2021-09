Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Braunschweig

21.09.2021, 09:30 Uhr - 14:30 Uhr

Insgesamt 11 Mal haben sich Betrüger als falsche Polizeibeamte am Telefon ausgegeben und so versucht sich selber in betrügerischer Art und Weise zu bereichern.

Am gestrigen Tag kam es im Stadtgebiet von Braunschweig zu insgesamt 11 Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diese versuchten betrügerisch an Bargeld oder anderen Wertgegenstände zu gelangen. Am Telefon gaben sie sich als Polizisten der Polizei Braunschweig aus und versuchte so das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsabsichten und legten auf. Weiter zeigten sie die Sachverhalte bei der echten Polizei an. Diese nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet Geschädigte solcher Anrufe dies umgehend bei der Polizei anzuzeigen und gibt folgende Verhaltenshinweise.

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen an Unbekannte am Telefon weiter, auch wenn diese behaupten, Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch auffordern, Ihr Geld vom Konto abzuheben oder zu überweisen.

Vertrauen Sie nicht der im Telefondisplay angezeigten Rufnummer. Lassen Sie sich vom Anrufer Namen, Dienststelle und Telefonnummer geben und rufen Sie selbst auf der Dienststelle an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer im Telefonbuch oder im Internet.

Sind Sie unsicher, sprechen Sie mit Freunden oder Verwandten oder rufen Sie uns per Notruf 110 an.

Geben Sie diese Informationen in Ihrem Bekanntenkreis weiter, besonders auch an ältere Menschen, die die Betrüger gezielt über ältere klingende Vornamen aus dem Telefonbuch als Opfer auswählen.

