Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Oststraße

21.09.2021, 07:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer ist die Radfahrerin leicht verletzt worden.

Am Dienstagmorgen ist in Broitzem eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw leicht verletzt worden. Die Radfahrerin war mit ihrem Fahrrad auf der Oststraße in Richtung Kruckweg gefahren, als sie mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Caddy zusammengestoßen war. Der Fahrer des VW Caddy war vom Rechtsfahrgebot abgewichen und in den Gegenverkehr geraten. Nach eigenen Angaben sei er stark von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Die Radfahrerin musste leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell