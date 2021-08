Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl eines Kleintransporters - Polizei fahndet nach Ford Transit

Meerbusch (ots)

In Meerbusch stahlen Unbekannte einen geparkten weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen FR-B 5466. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag (29.7.) und Dienstag (3.8.) auf der Moerser Straße.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Haben Sie verdächtige Beobachtungen an dem Fahrzeug gemacht? Oder haben Sie das gestohlene Fahrzeug an anderer Stelle gesehen? Dann bitten wir Sie, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell