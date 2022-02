Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots)

Am 25.02.2022 kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Johann-Casimir-Straße in Frankenthal.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet wie ein weißer Volkswagen, vermutlich das Modell T4 Syncro, mit getönten Heck- und Seitenscheiben im Rahmen eines Rangiervorgangs einen in Höhe der Hausnummer 7 am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf touchierte.

Nach der Kollision seien die Fahrerin sowie ein Beifahrer ausgestiegen um den Schaden zu begutachten. Anschließend hätten sich diese unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden.

Die flüchtende Fahrerin konnte durch den Geschädigten wie folgt beschreiben werden: ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell