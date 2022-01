Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Festnahme eines 37-Jährigen

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Montag (17.01.2022) wurde ein 37-Jähriger am S-Bahn-Haltepunkt Stadtmitte aufgrund eines offenen Vollstreckungshaftbefehls durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen. Gegen 15 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten den Mann. Eine Überprüfung der Personalien ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart, unter anderem wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer. Der 37-Jährige wurde am Nachmittag des gestrigen Tages zur Verbüßung der zweijährigen Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

