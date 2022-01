Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung im Zug

Stuttgart (ots)

Eine 37-Jährige hat am gestrigen Montagnachmittag (17.01.2022) in einem aus Hamburg kommenden ICE einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die rumänische Staatsangehörige gegen 16:00 Uhr mit dem Fernzug in Richtung München gefahren sein und hierbei über keinen erforderlichen 3G-Nachweis verfügt haben. Bei einer Kontrolle durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn kurz vor dem Halt in Stuttgart wurde sie daher gebeten den Zug zu verlassen. Da sie dieser Aufforderung offenbar nicht nachkommen wollte, entwickelte sich eine verbale Streitigkeit zwischen den Beteiligten. Im Rahmen dieser Streitigkeit trat die in Euskirchen wohnhafte Frau einem 32-jährigen DB-Mitarbeiter mehrmals gegen das Schienbein, nachdem der deutsche Staatsangehörige versucht hatte sie am Arm aus dem Zug zu führen. Mit Unterstützung eines im Zug reisenden Polizisten und einer alarmierten Streife der Bundespolizei konnte die 37-Jährige schließlich aus dem Zug verbracht werden. Sowohl die Reisende als auch der Mitarbeiter der DB klagten im Anschluss über Schmerzen, weshalb sie von einem hinzugerufenen Rettungswagen versorgt wurden. Die Bundespolizei ermittelt nun in diesem Fall wegen des Verdachts der Körperverletzung.

