Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Wartebänke am Bahnhof Wendlingen angezündet

Wendlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter zündeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.01.2022) am Bahnhof Wendlingen Kartons an, in denen sich neue Wartebänke für die Bahnsteige befanden. Gegen 00:45 Uhr am Sonntagmorgen (16.01.2022) wurden offenbar mehrere Kartons in Brand gesetzt, in welchen sich Sitzbänke für den Bahnhof befanden. Das Feuer der Kartons ging auf einen nahestehenden Mülleimer über. Sowohl die Bänke als auch der Mülleimer befanden sich in einem Wartehäuschen an Bahnsteig 3/4. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

