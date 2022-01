Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: InterCity mit Steinen beworfen

Eislingen/Fils (ots)

Am vergangenen Samstag (15.01.2022) haben bislang unbekannte Täter einen Intercity bei der Durchfahrt in Eislingen/Fils mit Steinen beworfen. Gegen 13:30 Uhr am Samstag (15.01.2022) fuhr ein IC in Richtung München als unbekannte Personen auf Höhe Eislingen/Fils den Zug mit Steinen bewarfen. Durch den Wurf ist eine Fensterscheibe gesprungen. Es wurden glücklicherweise keine Fahrgäste verletzt. Der Zug musste am Bahnhof in Amstetten außerplanmäßig halten um den betroffenen Wagen zu räumen und für die Weiterfahrt zu verschließen. In München musste der InterCity dann aus dem Zugverkehr genommen werden. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

