BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: 42-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitag (14.01.2022) wurde ein 42-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgrund eines offenen Vollstreckungshaftbefehls durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen. Der Mann war Freitagnacht gegen 23:30 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes einer polizeilichen Kontrolle unterzogen worden. Bei der Überprüfung der Personalien des polnischen Staatsangehörigen konnte ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls festgestellt werden. Da der 42-Jährige die festgesetzte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er am Samstagmorgen zur Verbüßung einer 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

