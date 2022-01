Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 38-Jähriger in die Gleise gestoßen

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 38-Jähriger ist am vergangenen Samstag (15.01.2022) am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen von einem bislang unbekannten Mann in den Gleisbereich gestoßen und dabei verletzt worden. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 38-Jährige gegen 20:30 Uhr am Bahnsteig 5 als ihn der bislang unbekannte Täter unvermittelt am Handgelenk gepackt und in den Gleisbereich gestoßen haben soll. Zu diesem Zeitpunkt hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Zug auf dem relevanten Gleis einfahrt. Der Gestoßene verletzte sich hierbei im Gesicht, konnte die Gleise jedoch offenbar mit Hilfe eines Zeugen kurz nach der Tat wieder verlassen. Anschließend begab sich der 38-Jährige wohl mit einem Bekannten in Richtung Walheim, kehrte nach ein paar Stunden jedoch wieder nach Bietigheim-Bissingen zurück. Dort rief ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, welcher auf die Gesichtsverletzungen des Geschädigten aufmerksam geworden war, schließlich einen Rettungswagen und informierte die Polizei. Der unbekannte Täter soll circa 18 Jahre alt sein, blonde Locken und eine sportliche Figur haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

