Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, zwischen 06.00 und 09.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Höltinghausener Ring ein Mobiltelefon sowie etwas Bargeld aus einem dort an einer Baustelle abgestellten Firmenfahrzeug. Bei dem entwendeten Handy handelt es sich um ein Samsung S8. Das Handy und das Bargeld befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Kühlbox des 41-jährigen geschädigten Mitarbeiters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Emstek - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 07. Juni 2021, 13.00 Uhr, und Dienstag, 08. Juni 2021, 08.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein bereits seit längerer Zeit leerstehendes Einfamilienhaus im Heckenweg ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde lediglich eine geringe Menge alten Bestecks. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 07. Juni 2021, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW den auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hauptstraße abgestellten grauen PKW Audi etron. Hierdurch entstanden Beschädigungen am seitlichen hinteren Stoßfänger sowie am Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

