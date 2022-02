Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet Speyer-Rheinpromenade, 20.02.2022, 12:00 Uhr

Speyer (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr mit seinem Fahrrad und einem an der Hand mitgeführten Fahrrad eine Seitenstraße der Hafenstraße und wollte in diese einbiegen. Der Mann kam dabei vermutlich aufgrund des mitgeführten Fahrrads ins Straucheln und letztlich zu Fall. Eine 71-jährige Fußgängerin, die gerade an gleicher Stelle die Hafenstraße entlanglief, verletzte er dabei am rechten Bein, da er diese beim Fallen leicht berührte. Nach einem kurzen Wortgefecht lief der Mann mit beiden Fahrrädern weg, ohne seinen Namen oder seine Adresse zu hinterlassen.

Der Mann war mit einer Kapuze bekleidet und hatte "stechende Augen".

Bei weiteren Hinweisen bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, setzen sie sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232-137-0 in Verbindung.

Nadine Glaser, PHK´in

