POL-AUR: Pressemitteilung der Polizei Aurich/Wittmund für Sonntag, 13.03.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Gelddiebstahl aus zwei Hofläden

Vermutlich am frühen Samstagabend kam es im Südeweg in Aurich zu zwei Gelddiebstählen aus zwei Hofläden. Aus den Selbstbedienungsläden wurde eine geringe Bargeldsumme erbeutet. Bei einer Tat, kurz vor 20:00 Uhr, wurde eine männliche Person bei dem Diebstahl beobachtet und kurzfristig verfolgt. Der dunkel bekleidete Täter konnte mit einem gelben Rennrad in Richtung Plaggenburg entkommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941- 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Radfahrer benutzt Handy und gibt die Einnahme von Betäubungsmitteln zu

In den frühen Samstagabendstunden wurde auf der Esenser Straße in Aurich ein 26-jähriger Radfahrer von der Polizei kontrolliert, weil mit einem Handy in der Hand öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem Auricher erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,7 Promille. Weiterhin gab der Radfahrer an, dass er zuvor auch noch Betäubungsmittel konsumiert habe. Neben einer durchgeführten Blutentnahme erwartet den Radfahrer jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Handybenutzung, eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt und eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Aurich - Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer der Kontrolle eines 31-jährigen aus Aurich stammenden Autofahrers wurde beim Georgswall in Aurich durch die Polizei festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein auf der Polizeidienststelle in Aurich durchgeführter, gerichtlich verwertbarer Atemalkoholtest, ergab letztendlich einen Wert von über 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Schlüssel des Pkw vorläufig sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Großefehn - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, fuhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Uplengen mit ihrem Pkw aus der Lindenstraße in Großefehn in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtberechtigten Kradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 52-jährige aus Wiefelstede stammende Kradfahrer leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung des Kraftradführers war aber nicht notwendig.

Sonstiges

Riepe - Rettungshubschrauber bei Landung beschädigt

Aufgrund eines ärztlichen Notfalls landete am frühen Sonntagmorgen ein Rettungshubschrauber in Riepe auf einem freien, größeren Wiesenstück an der Reiherstraße. Was der Pilot des Rettungshubschraubers bei der noch vorherrschenden Dunkelheit leider übersah, war ein mitten auf dem Wiesenstück eingeschlagener Holzpfahl. Genau diesen Punkt hatte sich der Pilot zur Landung ausgesucht, so dass sich der Holzpfahl bei der Landung durch den Boden des Rettungshubschraubers in das Führercockpit bohrte. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Aufgrund von Flugvorschriften darf der Hubschrauber allerdings jetzt auch nicht mehr fliegen, so dass er bis zum Abtransport durch einen Tieflader vor Ort stehen bleiben muss. Anzumerken ist, dass der Rettungshubschrauber normalerweise bei Dunkelheit keine sogenannten Außenlandungen, außerhalb eines Flugplatzes, durchführt. Da der ärztliche Notfall ein Kind betraf, hatte der Pilot eine Ausnahme gemacht und zu seinem Leidwesen die einzige in der Nähe befindliche, mögliche Landefläche ausgewählt. Eine Nachfrage bei der Rettungsleitstelle ergab, dass dem Kind anders geholfen werden konnte. Es wurde zuerst mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und von dort mit einem anderen Rettungshubschrauber in eine Klinik in Bremen geflogen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

In der Nacht auf Sonntag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Berumbur bei einem aus Großheide stammenden männlichen Fahrzeugführer (21 J.) Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen konnten. Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest bestätigte die Vermutung der eingesetzten Beamten. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Am Samstag wurde im Zeitraum von 11:50 - 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Combimarktes in Norden das Kraftfahrzeug der Geschädigten, ein grauer Mercedes B 180, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der/die Verursacher/-in ohne auf den entstandenen Schaden aufmerksam zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/9210 entgegen.

Sonstiges

Norden - Missverständnis

Durch eine Hinweisgeberin wurde der Polizei am frühen Samstagabend mitgeteilt, dass eine am Boden liegende Person durch eine männliche Person bei einem Einzelhandelsgeschäft Nahe des Marktplatzes gewürgt werde. Vor Ort konnten die Beamten schlussendlich feststellen, dass die einwirkende Person medizinische Erstversorgungsmaßnahmen bei der aus Jüchen stammenden 24-jährigen männlichen Person vollzog. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte die Person letztendlich in die UEK Norden, wo diesem geholfen werden konnte.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Bensersiel - Sachbeschädigungen

In der vorangegangenen Woche kam es zu Sachbeschädigungen in Esens/Bensersiel. In der Straße Herdetor wurde ein Geschwindigkeitsschild abgeknickt. In Bensersiel wurde am Kajedeich ein Metallpfosten mit mehreren Verkehrszeichen abgerissen. Der Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens, Tel. 04971-926500, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

