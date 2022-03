POL-AUR: Norden - Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz +++ Wiesmoor - Lastwagen mit Schüttholz kippte um

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Großheide - Einbruch in Supermarkt Zwei Männer sind in der Nacht zu Montag in einen Supermarkt in Großheide eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft an der Großheider Straße. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren und flüchteten über ein Nachbargrundstück. Tatverdächtig ist ein amtsbekannter ...

