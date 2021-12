Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Bereits am 14.12.2021 kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich der Hohewurthstraße in Loxstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Loxstedterin war mit ihrem PKW in Richtung Loxstedt unterwegs, als ihr ein Sattelzug auf ihrer Spur entgegenkam. Um einen Unfall zu verhindern musste Sie nach rechts ausweichen und kam dort von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam im linken Seitenraum zu Stehen. Eine 62-jährige Loxstedterin musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, ich bei der Polizeistation in Loxstedt (Telefon 04744 731660) zu melden.

