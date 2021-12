Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Corona-Schwerpunktkontrollen im Bereich von Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Spielotheken

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am Freitag (17.12.2021) führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven zusammen mit Kräften des Zolls in Amtshilfe für das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven erneute Corona-Schwerpunktkontrollen durch. Im Fokus standen Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Spielotheken. Insgesamt wurden hier 37 Betriebe überprüft. Es wurden 395 Impfzertifikate kontrolliert. Erfreulicherweise wurden nur drei Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt (mangelhafte Kontaktverfolgung, Nichtbeachtung 2G+ Regelung bei Einlass und Nichtbeachtung der 3G Regelung am Arbeitsplatz). Die Polizei wird in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt weitere Kontrollen in verschiedenen Bereichen durchführen.

