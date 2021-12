Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus - Eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Oxstedt. Am Sonntagabend 19.12.2021 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oxstedter Straße. Ein 36-jähriger Anwohner bemerkte den Brand im Bereich seiner Wohnung. Nachdem eigene Löschversuche fehlschlugen, alarmierte er die anderen Anwohner des Gebäudes, welche daraufhin das Gebäude verlassen konnten. Der 36-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Das Gebäude ist nach dem Brand aktuell nicht bewohnbar. Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

