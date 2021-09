Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rettungssanitäterin angegriffen +++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden +++ Mit Smart vor der Polizei geflüchtet +++ Diebe und Einbrecher zugange +++ Zweirad- und Raser/Poser-Kontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Rettungssanitäterin angegriffen,

Wiesbaden-Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, 04.09.2021, 12.25 Uhr,

(pl)Im Bereich einer Bushaltestelle in der Graf-von-Galen-Straße in Klarenthal wurde am Samstagmittag eine 20-jährige Rettungssanitäterin von einem unbekannten Mann angegriffen und beleidigt. Die Geschädigte und ihr Kollege wurden gegen 12.15 Uhr aufgrund einer im Bus der Linie 14 befindlichen, wohl hilflosen Person in die Graf-von-Galan-Straße geschickt. Als die Rettungswagenbesatzung den wohl unter Drogeneinfluss stehenden Mann aus dem Bus habe heraussprechen und auf eine Trage legen können, um mit der medizinischen Behandlung zu beginnen, soll dieser angefangen haben um sich zu schlagen und sich gegen die Behandlung zu wehren. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte die Rettungssanitäterin auch angespuckt sowie beleidigt und sei dann schließlich davongerannt. Die Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der flüchtige Angreifer soll etwa 35 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, dunkelhäutig sowie sehr schlank gewesen sein und eine schwarze Blouson-Jacke sowie ein türkisfarbenes T-Shirt getragen haben. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, 04.09.2021, 19.00 Uhr bis 05.09.2021, 05.00 Uhr,

(pl)In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Beamtinnen sowie Beamte der Wiesbadener Polizei, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, gemeinsam mit der Stadtpolizei im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" in der Innenstadt unterwegs. Aufgrund des guten Wetters hielten sich bereits in den frühen Abendstunden sehr viele Personen im Innenstadtbereich auf, woraufhin stark frequentierte Örtlichkeiten bestreift wurden. Da die Parkanlage "Warmer Damm" wieder gut besucht war und sich in der Spitze etwa 400 Personen dort aufhielten, wurde dort dauerhaft Präsenz gezeigt und bei Einbruch der Dunkelheit durch die Stadtpolizei eine Beleuchtung aufgebaut. Die Polizei musste in den Abendstunden in der Parkanlage einmal einschreiten, als gegen 21.45 Uhr drei Personen von einem Mann bedroht wurden. Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Mann, konnte schnell festgenommen werden. Es sollte sich dann noch herausstellen, dass der festgenommene Marokkaner zur Ausweisung ausgeschrieben war. Im Verlauf des Abends wurden an den stark frequentierten Örtlichkeiten in der Innenstadt mehrere Personenkontrollen durchgeführt, bei denen es aber erfreulicherweise nichts zu beanstanden gab. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

3. Mit grün-schwarzen Smart vor der Polizei geflüchtet, Wiesbaden, 05.09.2021, 05.05 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagmorgen ist der Fahrer eines grün-schwarzen Smarts in Wiesbaden vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte den Pkw um kurz nach 05.00 Uhr nach einer beobachteten Rotlichtfahrt im Bereich der Schwalbacher Straße einer Kontrolle unterziehen. Der Autofahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und gab stattdessen Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf, dessen Fahrer im weiteren Verlauf mehrere rote Ampeln ignorierte und über die Oranienstraße, Moritzstraße, Adolfstraße sowie Rheinstraße in Richtung Luisenstraße flüchtete. Aufgrund der rasanten und gefährlichen Fahrweise des flüchtigen Smarts, mit teilweise über 100 km/h durch das Stadtgebiet, wurde die Verfolgung schließlich aufgrund der hieraus resultierenden Gefahren abgebrochen. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sowie mögliche Geschädigte der rasanten und gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Mehrere Keller von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, 04.09.2021 bis 05.09.2021,

(pl)Bei der Wiesbadener Polizei wurden im Verlauf des Wochenendes mehrere Kellereinbrüche zur Anzeige gebracht. Die Täter waren im Bereich Kaiser-Friedrich-Ring, Hollerbornstraße, Teplitzstraße sowie der "Straße der Republik" zugange und drangen dort in die Kellerräume von insgesamt vier Mehrfamilienhäusern ein, wo sie dann die Kellerverschläge angingen. Während in zwei Fällen offensichtlich nichts entwendet worden ist, erbeuteten die Täter bei den verbliebenen Einbrüchen unter anderem Kosmetikartikel und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. Katalysator gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Mainzer Straße, 24.08.2021, 07.00 Uhr bis 04.09.2021, 15.00 Uhr,

(pl)In Biebrich haben Diebe innerhalb der vergangenen zwei Wochen den Katalysator eines geparkten BMW ausgebaut und entwendet. Das betroffene Fahrzeug war auf dem Park & Ride-Parkplatz in der Mainzer Straße abgestellt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Mobiles Navi und Werkzeugtasche aus Renault Twingo gestohlen, Wiesbaden, Hochstraße, 04.09.2021, 17.00 Uhr bis 05.09.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag musste ein Autofahrer in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen Renault Twingo am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Hochstraße abgestellt und das mobile Navi und eine Werkzeugtasche im Fahrzeug liegen gelassen. Als er dann am nächsten Tag gegen 10.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Autoaufbrecher gewaltsam in seinem Wagen eingedrungen waren und die Wertsachen entwendet hatten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden-Rambach, Am Eselspfad, 22.08.2021, 18.00 Uhr bis 05.09.2021, 12.15 Uhr,

(pl)In den vergangenen zwei Wochen haben unbekannte Täter in einem Kleingarten im Bereich der Straße "Am Eselspfad" in Rambach zwei Hütten aufgebrochen und einen Rasenmäher sowie ein Gartengerät entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, dem 22.08.2021, und Sonntag, dem 05.09.2021. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

8. Zweirad- und Raser/Poser-Kontrollen,

Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis, 03.09.2021,

Am Freitag haben Kräfte des Zentralen Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Westhessen gemeinsam mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei mehrere Zweirad- und Raser/Poser-Kontrollen in Wiesbaden sowie im Rheingau-Taunus-Kreis durchgeführt. Zuerst wurden von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr Zweiräder auf der Wisperstraße kontrolliert. Die Kontrollstelle wurde zusätzlich durch eine vorgelagerte Geschwindigkeitsmessstelle ergänzt. Gegen Abend verlagerten die Polizeikräfte dann zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr nach Wiesbaden-Biebrich ans dortige Rheinufer. Insgesamt wurden 67 Fahrzeuge, davon 53 Motorräder und 14 Pkw, angehalten und kontrolliert. In 21 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In zwei Fällen mussten wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Strafverfahren eingeleitet werden. Bei der Geschwindigkeitsmessung im Wispertal wurden bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h insgesamt zehn Verstöße festgestellt. In neun Fällen handelte es sich um Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren. Viermal wurde die Geschwindigkeit so stark überschritten, dass die Zweiradfahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Negativer Spitzenreiter war ein 41-Jähriger Motorradfahrer. Er wurde mit seiner Yamaha mit 130 km/h und somit 50 km/h zu schnell gemessen. Darüber hinaus musste einem Motorradfahrer im Wispertal die Weiterfahrt untersagt werden, da sein Hinterreifen so abgefahren war, dass bereits die Karkasse sichtbar wurde. In sieben Fällen war aufgrund technischer Umbaumaßnahmen die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. In zwei Fällen waren die Umbaumaßnahmen so umfangreich, dass die beiden Fahrzeuge, ein Pkw und ein Motorrad, sichergestellt wurden, um sie einem Gutachter vorzuführen. Am Biebricher Rheinufer wurde zwei Fahrzeugführern ein Platzverweis für den restlichen Abend erteilt. Sie fielen den Beamten auf, da sie die Strecke immer wieder hin und her fuhren.

