POL-CUX: Beschilderung einer Verkehrsinsel entfernt und dadurch zwei Unfälle verursacht - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Dienstagabend (14.12.2021) kam es zwischen 22:10 Uhr und 22:15 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen auf der Bundesstraße 73 im Bereich der Ortsumgehung Otterndorf. Zwei Verkehrsteilnehmer waren mit ihren PKW über eine nur noch schwer sichtbare Verkehrsinsel gefahren, da die entsprechende Beschilderung durch eine unbekannte Person abgebaut worden war. Die beiden PKW wurden durch die Unfälle erheblich beschädigt. Zeugen gaben an, dass kurz vor den Unfällen an der Unfallstelle ein orangefarbener Transporter mit Warnleuchten, so genannten "Rundumleuchten", gesehen wurde. Hierbei könnte es sich um ein Begleitfahrzeug eines Großraum- und Schwertransportes gehandelt haben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer eines Begleitfahrzeuges die Beschilderung abgebaut hatte, um einem Großraum- und Schwertransport die Durchfahrt zu ermöglichen, es im Anschluss aber vergessen habe, die Beschilderung wieder aufzustellen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

