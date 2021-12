Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle im Landkreis - Insgesamt 8 Personen zum Teil schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Am Montag (20.12.2021) ereignete sich gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Autobahnanschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf (Auffahrt Richtung Cuxhaven), Einmündung B71. Ein 56-jähriger Bremerhavener wollte mit seinem Toyota Corolla aus Richtung Bexhövede kommend auf die BAB auffahren. Der Vorausfahrende, ein 20-jähriger aus Beverstedt, musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Toyota-Fahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den BMW 1er des Beverstedters auf. Bei dem Unfall wurde die 52-jährige Beifahrerin im Toyota leicht verletzt.

Gegen 13:35 Uhr kam es auf der Bundesstraße 73 im Bereich Bornberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Hechthausenerin musste mit ihrem PKW verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender, 35-jähriger Hamburger mit seinem Transporter zu spät und prallte in das Heck des Fahrzeugs. Der PKW der Hechthausenerin wurde daraufhin in den Seitenraum geschoben und kollidierte dort mit zwei Bäumen. Durch den Unfall wurden der Hamburger, sein 33-jähriger Beifahrer sowie die Hechthausenerin leicht verletzt. Ihre beiden Kinder wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Gegen 15:45 Uhr kam es auf der Geestensether Straße in Schiffdorf Sellstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Loxstedter war mit seinem PKW, vermutlich aufgrund tief stehender Sonne, nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Straßenbaum kollidiert. Der Senior wurde durch den Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17:20 Uhr kam es in der Wingst zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 21-jährige Cadenbergerin leicht verletzt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache war Sie mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Straßenbaum geprallt.

Gegen 17:45 Uhr kam es dann erneut auf der Bundesstraße 73, diesmal im Bereich Neuhaus/Oste, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Oberndorfer wollte mit seinem PKW nach links in Richtung Hamburg auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den PKW eines 22-jährigen Hemmoorers, welcher in Richtung Cuxhaven unterwegs war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Durch den Unfall wurden beide Personen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Beide kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

