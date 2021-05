Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit 174 km/h über die HTS - zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße am Wochenende -#polsiwi

Siegen (ots)

Am verlängerten Wochenende hat der Verkehrsdienst der Polizei zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße feststellen müssen. Allein in der Zeit von Donnerstag bis Samstag (22. - 22.05.2021) blitzte es ca. 600 Mal. Am Samstagabend wurde gezielt in Weidenau gemessen, als die Poser-/Autofanszene unterwegs war. Alleine hier kam es zu 87 Verstößen, darunter eine Geschwindigkeitsüberschreitung, die ein einmonatiges Fahrverbot hinter sich herziehen dürfte. Der Spitzenreiter, ein PKW Audi, ist jedoch am Donnerstagmorgen auf der HTS in Siegen mit 174 km/h statt erlaubten 80 km/h gemessen worden. Hier sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR, 2 Punkte sowie ein dreimonatiges Fahrverbot vor.

Neben dem Verkehrsdienst waren auch die Polizeiwachen mit Lasergeschwindigkeitsmessungen aktiv.

Insbesondere in Siegen wurde in den Abend-/Nachtstunden über Pfingsten die Poserszene überwacht. Neben diversen Parkplatzräumungen, zum Teil befanden sich 250 - 300 Fahrzeuge vor Ort, kam auch hier die Laserpistole zum Einsatz. Ein PKW Mercedes wurde in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag auf der Eiserfelder Straße mit 137 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Dem Fahrzeugführer drohen hier sogar ein Bußgeld in Höhe von 680 EUR, 2 Punkte sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die Polizei appelliert: Derartige Geschwindigkeitsverstöße sind lebensgefährlich. Auf plötzliche Ereignisse kann nicht reagiert werden und gravierende Folgen sind vorprogrammiert.

