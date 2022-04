Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbrecher durch Bewohner überrascht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Einen ungebetenen Eindringling bemerkte am Samstagnachmittag eine 54-jährige Frau in Ihrer Wohnung. Die Bewohnerin eines Anwesens in der Mönchwörthstraße stellte gegen 17.15 Uhr fest, dass eine unbekannte Person in ihre Wohnung eingedrungen war und nun in der Küche nach Wertgegenständen suchte. Der Unbekannte hatte bereits eine Spiegelreflexkamera und eine Spielkonsole in einem Rucksack verstaut. Als der Einbrecher die Bewohnerin bemerkte, trat er eiligst die Flucht durch die Hintertür und den Garten an und verschwand schließlich ihn unbekannte Richtung.

Der männliche Eindringling wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 Jahre alt, - Ca. 170 cm groß - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - War bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

