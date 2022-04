Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, St. Leon-Rot: Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB 5, St. Leon-Rot (ots)

Am Samstagvormittag um 11 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit einem Hyundai auf der A5 in Richtung Walldorf. Kurz vor dem Walldorfer Kreuz kam der Mann im Hyundai verkehrsbedingt zum Stehen. Eine nachfolgende 56-jährige Frau im Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. In der Folge wurde dieser auf einen VW eines 49-jährigen Mannes aufgeschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Der 49-jährige VW-Fahrer sowie die 56-jährige Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Der 34-jährige Mann im Hyundai und eine 14-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Eine weitere, 10-jährige Mitfahrerin im Hyundai, erlitt schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

