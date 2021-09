Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer fährt 7-Jährige an und flüchtet vom Unfallort

Hamm-Westen (ots)

Am Sonntag, 05. September 2021, gegen 15.50 Uhr, wurde eine 7-jährige Fußgängerin auf der Dortmunder Straße Höhe Radbodstraße nach einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein unbekannter Fahrradfahrer erfasste das junge Mädchen auf dem Rad-/Gehweg mit seinem Rad, was zur Folge hatte, dass das Kind auf die Fahrbahn stürzte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Jugendliche unerlaubt vom Unfallort in Richtung Viktoriastraße. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: 16 - 17 Jahre alt, kurze blonde Haare, bekleidet mit einem gelben T-Shirt. Die 7-Jährige wurde durch ihre Mutter in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (as)

