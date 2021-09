Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag, 05. September, gegen 12:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kleine Amtsstraße leicht verletzt. Er befuhr die Amtsstraße in nördliche Richtung und bog nach rechts in die Kleine Amtsstraße ab. Dabei touchierte er mit den Reifen eine Mittelinsel und kam zu Fall. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrszeichen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.(kap.)

