Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Brand eines Briefkastens gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitagabend, 3. September, setzen Unbekannte einen Briefkasten der Deutschen Post an der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Uphoffstraße in Höhe eines Discounters in Brand.

Gegen 20.10 Uhr wurde die Polizei zu dem rauchenden Briefkasten gerufen. Zeugen konnten mehrere Jugendliche beobachten, die in Richtung des Höveler Friedhofs davon rannten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Polizisten löschten den Briefkasten zunächst mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr übernahm aufgrund der andauernden Rauchentwicklung anschließend die weiteren Löscharbeiten.

Die im Briefkasten teilweise verbrannten sowie unbeschädigten Postsendungen wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige unter der Rufnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell