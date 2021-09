Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Pkw-Brand gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Renault Clio brannte am Sonntag, 5. August, an der Straße Auf der Helle. Ein Anwohner bemerkte gegen 00.30 Uhr den brennenden Wagen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das auf einer Parkfläche an der Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Renault wurde für weitere Ermittlungen zur Brandursache sichergestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell