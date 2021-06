Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbrecher in einem Haus in Grimmelshofen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 13.06.2021, soll ein Unbekannter in ein Haus in Stühlingen-Grimmelshofen eingebrochen sein. Gegen 22:30 Uhr wurde die Eingangstüre des Hauses in der Brückenstraße aufgehebelt. Eine Bewohnerin wurde durch die Geräusche aufmerksam und ging zum Eingang. Sie konnte nur noch die offene Türe feststellen, Personen waren keine mehr da. Als zwei Tage später eine Blechabdeckung vom Grundstück wohl zum Abtransport bereitgelegt worden war, entschloss sie sich zur Anzeige. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07741 8316-0).

