Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: LKW von Werkstattgelände verschwunden

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum zwischen Freitag, 03. September, 18 Uhr, und Samstag, 04.September, 8.30 Uhr einen LKW von dem Werkstattgelände einer Firma an der Werler Straße. Der Wert des entwendeten Sattelzuges der Marke Volvo beläuft sich auf etwa 100.000 Euro Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(kap) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell