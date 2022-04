Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Lauchheim: Unfallflucht

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi-A4 welcher "Im Roten Feld" auf einem Parkplatz abgestellt war. Dabei hinterließ der Unfallverursacher einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Heubach: Offene Ladebordwand verursacht 12.500 Euro Schaden

Nach dem Ausladen seiner Ladung am Johann-Ziegler-Platz, vergaß am Donnerstagvormittag ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer die Ladebordwand auf der Fahrerseite seines Sattelaufliegers richtig zu verschließen. Als er gegen 09:15 Uhr mit seinem Lkw losfuhr, klappte die Ladebordwand auf und kollidierte mit einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter, welcher hierdurch erheblich beschädigte wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Transporter gegen einen dahinter geparkten Ford-Transit eines 22-Jährigen gedrückt. Der Transporter der durch den Unfall einen Totalschaden erlitt war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 12.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aufgrund Ampelausfall

Aufgrund einer Störung kam es am Donnerstagvormittag zu einem Ausfall der Ampel an der Kreuzung B29 / Vorderen Schmiedgasse. Dieser Umstand führte gegen 10:55 Uhr zu einem Unfall. Als durch das Abschalten der Ampelanlage das rote Ampelsignal erlosch, beabsichtigte die 46-jährige Fahrerin eines VW die Kreuzung von Herlikofen in Richtung Aalen zu passieren. Dabei stieß sie mit einem weiteren VW einer 50-Jährigen zusammen, die vorfahrtsberechtigt, die Vordere Schmidgasse stadtauswärts befuhr. Die Beifahrerin der 50-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Nach Aussage der 46-Jährigen, war sie durch das Erlöschen des roten Ampelsignals irrig in der Annahme gefahrlos den Kreuzungsbereich befahren zu können. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell