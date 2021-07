Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl:

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Horster Straße (Batenbrock) stieg ein bislang unbekannter Mann in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung ein. Er entwendete Schmuck und Bargeld. Die Bewohnerin hatte den Mann im Dunkeln noch bemerkt und angesprochen, jedoch flüchtete er unvermittelt durch das offen stehende Fenster in unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung der Person ist nicht möglich. Zur Flucht nutzte er ein nicht näher beschriebenes Damenrad. Die Tat ereignete sich um 00.30 Uhr.

Am Samstag drangen Unbekannte, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Essener Straße (Mitte) ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf, entwendeten Bargeld und Schmuck aus der Wohnung und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Haltern am See:

An der Lippmauer traten unbekannte Täter eine Wohnungstür innerhalb eines Wohn- und Geschäftshauses ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung. Sie durchwühlten einige Behältnisse und Bereiche innerhalb der Wohnung, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der Einbruch soll sich am Samstag gegen 11.30 Uhr zugetragen haben.

Gladbeck:

Samstagnachmittag brachen Unbekannte in einen Kindergarten an der Ringeldorfer Straße ein. Sie stahlen eine Geldkassette mit Bargeld und die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

An der Bottroper Straße (Mitte) verschafften sich zwei unbekannte Täter am späten Sonntagabend Zutritt in das Außenlager eines Verbrauchermarktes. Ein Zeuge konnte zwei dunkel gekleidete Männer dabei beobachten, wie sie insgesamt vier Getränkekisten entwendeten. Sie seien zunächst auf die Bottroper Straße gelaufen und dann in Richtung Sandstraße geflüchtet. Allem Anschein nach handelte es sich um Leergut, da die beiden Tatverdächtigen mitsamt der Kisten schnell unterwegs waren. Die beiden Personen konnte der Zeuge wie folgt beschreiben: Dunkle Bekleidung mit Kapuzenpullover, jeweils zwei hellblaue Getränkekästen Nähere Angaben liegen bislang nicht vor.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es vergangenen Freitag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr, an der Breukerstraße. Unbekannte drangen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

In der Zeit von Sonntagabend (22.30 Uhr) bis Montagmorgen (09.45 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen BMW mit Gladbecker Kennzeichen vom Lindemannweg. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen:

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag entwendeten unbekannte Täter aus dem Nebengebäude einer Schule an der Theodor-Körner-Straße 21 Getränkekisten und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Dorsten:

Am Konrad-Adenauer-Platz entwendeten Unbekannte Kupferkabel aus dem Bunkermuseum an der Halde Emscher-Lippe. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag- bis Montagmorgen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Datteln:

Unbekannte hebelten die Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses am Hagener Kirchweg auf. Aus der ebenfalls aufgehebelten Erdgeschosswohnung entwendeten sie eine komplette Heizungsanlage und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell