Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Plüderhausen: (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in einem Betrieb in der Straße Rank ein Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Beschäftigter klemmte sich bei Reparaturarbeiten eine Hand in eine Maschine, wobei die Hand gequetscht wurde. Die verletzte Person wurde notärztlich erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welcher zwischen Plüderhausen und Urbach südlich der Bahnlinie gelandet war.

