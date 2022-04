Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Mann mit Messer verletzt - Polizei fahndet nach Tätern

Waiblingen (ots)

Derzeit fahndet die Polizei mit mehreren Streifenwägen in Waiblingen nach zwei Männern. Die beiden bisher unbekannten Männer sprachen gegen 14 Uhr in der Unterführung Jesistraße / Mayenner Straße einen Fußgänger an und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als dieser entgegnete, dass er kein Geld dabei hat, zückte einer der Männer ein Taschenmesser und bedrohte den Geschädigten. Als dieser erneut angab, kein Geld dabei zu haben, stach der bisher unbekannte Täter in Richtung des Opfers. Dieser konnte den Angriff mit seiner Hand abwehren. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Mayenner Straße. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung an der Hand, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Männer sollen etwa 20-25 Jahre alt sein, der Haupttäter der das Messer mit sich führte soll etwa 180 cm groß sein, schwarze lockige Haare und einen dunklen Teint haben und zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jacke mit hellblauem Fell getragen haben. Der zweite Täter soll etwa 175 cm groß sein, einen blauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans und weiße Schuhe getragen haben. Laut dem Geschädigten hatten beide Männer ein südländisches Äußeres. Die Polizei in Waiblingen bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können, dringend sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

