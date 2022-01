Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.01.2022

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte eine Autofahrerin aus Meinhard heute Morgen gegen 08.00 Uhr auf der L 3404 zwischen Motzenrode und Jestädt. Dabei entstand ein Schaden von 500 Euro am Auto der Frau. Das stark verletzte Tier musste später von dem zuständigen Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden.

Wäschediebstahl; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat heute Morgen eine Anzeige wegen Diebstahls mehrere Wäschestücke aufgenommen, die in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses zum Trocknen aufgehängt waren. Festgestellt wurde der Diebstahl heute Morgen gegen 08.30 Uhr in der Wohrastraße in Eltmannshausen, gegenüber von einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft. Der männliche Täter, zu dem aber aktuell keine weitere Beschreibung vorliegt, ist noch gesehen worden und soll mit einem weißen Renault Clio geflüchtet sein. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Streife erwischt 58-jährigen Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Eine Streife der Polizei Sontra hat am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr eine Verkehrskontrolle bei einem Mann durchgeführt, der mit einem Kleinkraftrad (Motorroller) in Sontra auf der Bahnhofstraße in Richtung Burhaver Straße unterwegs war. Der aus Sontra stammende 58-jährige Fahrer konnte den Beamten allerdings keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so dass die Beamten ihm letztlich die Weiterfahrt untersagen mussten und nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis Ermittlungen aufgenommen haben.

Wildunfall

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Eisenach ist heute Morgen gegen 07.15 Uhr auf der B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen mit einem Reh zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von 300 Euro an dessen Fahrzeug. Das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat gestern bei der Polizei in Witzenhausen einen Wildunfall angezeigt. Demnach war der Mann seinen Angaben zu Folge am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf der B 80 von Gertenbach in Richtung Witzenhausen unterwegs, als er mit einem Fuchs kollidierte, der unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier konnte später nicht mehr aufgefunden werden. Am Auto des Mannes entstand bei dem Aufprall ein Schaden von 800 Euro.

Verkehrsunfallflucht; ausländischer Verursacher darf nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung weiterfahren

In Witzenhausen hat am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein aus der Ukraine stammender Fahrer eines Sattelzuges zwei Begrenzungspoller beschädigt, als er mit dem Sattelzug von der B 451 kommend im Bereich An der Bohlenbrücke / An der Schlagd auf die Werrabrücke abbiegen wollte. Der Mann setzte seine Fahrt nach der Kollision mit den beiden Betonpfeilern fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nachdem die Polizei von Unfallzeugen in Kenntnis gesetzt worden war, konnten die Beamten den Verursacher im Zuge von Fahndungsmaßnahmen schließlich in Hundelshausen antreffen. Da der Mann seinen festen Wohnsitz im Ausland hat, nahm die Polizei mit der Staatsanwaltschaft in Kassel Kontakt auf, die aufgrund des Schadens und der nun folgenden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eine Sicherheitsleistung von 500 Euro festsetzte. Nachdem der Fahrer diese bezahlt hatte und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen. Die Schäden an den Pollern bzw. dem Sattelzug sind noch nicht beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

