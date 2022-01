Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.01.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Kreisverkehr Goldbachstraße/Humboldtstraße; Schaden 4500 Euro

Am gestrigen späten Nachmittag befuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Eschwege gegen 17.20 Uhr in Eschwege die Straße "An den Anlagen" aus Richtung Schlossplatzkreuzung kommend. Die Frau fuhr in den Kreisverkehr des "Leimentorkreisels" ein und wollte den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt in Richtung Humboldtkreuzung verlassen. Aus der Goldbachstraße kommend fuhr dann eine 49-jährige Autofahrerin aus Schimberg ebenfalls in den Kreisverkehr ein und wollte diesen gleichfalls in Richtung Humboldtkreuzung verlassen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die 49-Jährige allerdings die bevorrechtigte 59-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Am Auto der Verursacherin entstand dadurch ein Schaden von 1000 Euro, der Pkw der 59-Jährigen wurde mit 3500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Nachgemeldet wurde noch ein Wildunfall vom Samstagnachmittag. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf war gegen 16.50 Uhr auf der L 3239 zwischen Asbach und Bad Sooden-Allendorf mit einem Reh zusammengestoßen war, dass bei dem Zusammenstoß verendete. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Spind in "Werratal-Therme" von unbekannten Tätern aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am gestrigen Montag zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr einen Umkleidespind in der "Werratal-Therme" in Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Am Gradierwerk" aufgebrochen und daraus ein Mobiltelefon (Samsung Galaxy) und einen Führerschein geklaut. Der Stehlschaden wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der L 3238 zwischen und Uengsterode und Trubenhausen hat ein 50-jähriger Autofahrer aus Großalmerode heute Morgen um kurz vor 06.00 Uhr ein Reh angefahren, was nach dem Aufprall davonlief. Am Auto des Mannes entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell