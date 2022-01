Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.01.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Kennzeichen

In der Nacht vom 12./13.01.22 wurden in der Eschweger Straße in Wanfried die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-IL 16) von einem Pkw abgeschraubt und entwendet. Das Auto war während der Tatzeit auf dem Friedhofsparkplatz geparkt. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 52-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal befuhr gestern Abend, um 23:00 Uhr, die B 7 in der Gemarkung von Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein VW Polo angefahren und beschädigt. Der Polo war in diesem Zeitraum in der Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau auf einem Parkplatz abgestellt. Der flüchtige Verursacher*in fuhr gegen die Beifahrerseite des orangefarbenen Polos, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Um 20:34 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 68-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Abfahrt von der B 7 und beabsichtigte nach rechts in die Friedensstraße einzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw die Friedensstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen geriet der 68-Jährige kurz nach dem Einmündungsbereich auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 12.01.22, 08:00 Uhr und dem 13.01.22, 17:50 Uhr wurde in der Rexinger Straße in Hessisch Lichtenau ein geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

