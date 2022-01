Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.01.2022

Eschwege (ots)

Unbekannte Täter klauen Baustellenschild; Polizei sucht Zeugen

Von einer Baustelle aus der Schulstraße in Wanfried nahe der Anne-Frank-Schule haben Unbekannte ein ca. 250 x 70 cm großes Teilstück eines Baustellenschildes mit den Angaben zum Baulastträger und den auf der Baustelle beschäftigten Handwerksfirmen entwendet. Der Verlust des Schildes wurde heute Morgen gegen 09.40 Uhr als Diebstahl zur Anzeige gebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Kfz; Schaden 3000 Euro, Polizei sucht Zeugen

In der Brandenburger Straße in Sontra haben Unbekannte einen grauen Pkw Kia Ceed-Kombi auf einem Mieterparkplatz neben der Straße zerkratzt. Die Tat geschah zwischen Montag 14.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.15 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf ca. 3000 Euro. Die Täter zerkratzten an dem Auto die beiden Türen der Fahrerseite, sowie die Motorhaube, den Kofferraumdeckel und den Heckstoßfänger. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

