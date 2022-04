Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall nachträglich zur Anzeige gebracht

Leichte Verletzungen zog sich eine 31-Jährige bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwochmorgen ereignete, jedoch erst am Abend angezeigt wurde. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein schwarzer Audi A6 auf der Heidenheimer Straße (Höhe Feuerwehr Unterkochen) auf den verkehrsbedingt stehenden Opel Astra der 31-Jährigen auf. Beide Fahrzeuglenker unterhielten sich kurz miteinander, wobei der Fahrer des Audi der Frau seine Telefonnummer übergab. Sie selbst fotografierte wohl lediglich das Kennzeichen des Fahrzeuges; auf die Verständigung der Polizei verzichteten beide, da bei dem Unfall lediglich ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Erst am Abend gegen 19.30 Uhr zeigte die 31-Jährige den Unfall an, nachdem sie am Nachmittag Schmerzen verspürte und ein Arzt entsprechende Verletzungen feststellte.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Benz einen in der Anton-Hegele-Straße abgestellten Pkw beschädigte. Obwohl der Unfallverursacher von einem Zeugen auf den Vorfall angesprochen wurde, zeigte er sich offenbar nicht einsichtig und fuhr davon. Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 19-Jähriger am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr mit seinem Fahrzeug auf die Lorcher Straße ein. Hierbei übersah er den Pkw eines 37-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

Lorch: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 14.15 Uhr auf der B 29 zwischen der Abfahrt Lorch-Ost und der Abfahrt Schwäbisch Gmünd ereignete hat, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden. Zur Unfallzeit kam es zur Kollision eines BMW und eines Audi, bei welcher ein Überholmanöver über den rechten Fahrstreifen und ein starkes Bremsmanöver eine Rolle spielten. Die beiden in den Unfall verwickelten 37 und 26 Jahre alten Autofahrer blieben unverletzt.

Mutlangen: Unfallflucht

Drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 51-Jähriger am Mittwochmittag verursachte. Kurz nach 13.30 Uhr überholte er mit seinem Lkw auf der Landesstraße 1156 bei Adelstetten / Abzweigung Pfersbach trotz unübersichtlicher Fahrbahn einen vorausfahrenden Traktor. Ein entgegenkommender Suzuki-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies erkannte ein 21-Jähriger, der mit seinem Ford Focus hinter dem Suzuki fuhr zu spät und fuhr auf, obwohl auch er noch eine Vollbremsung eingeleitet hatte. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt davon. Der 21-Jährige, sein 34-jähriger Beifahrer und der 61 Jahre alte Suzuki-Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers konnte der Lkw in Alfdorf gestoppt und der 51-Jährige zur Sache befragt werden. Die Polizei bittet den Fahrer des überholten Traktors, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Waldstetten: Kettenreaktion

Mit seinem VW fuhr ein 80-Jähriger am Mittwochmittag in der Wolfsgasse auf einen geparkten VW auf, wobei dieser auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Insgesamt verursachte der Senior einen Sachschaden von rund 10.500 Euro.

Heubach: Aufgefahren

Um auf ein Tankstellenareal abzubiegen, musste ein 65-Jähriger seinen Opel Meriva am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Gmünder Straße anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf, wobei ein Schaden von rund 7000 Euro entstand. Nach dem Zusammenstoß war das Fahrzeug der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

