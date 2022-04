Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Unfall und Brand einer Scheune

Aalen (ots)

Crailsheim: LKW-Batterie entwendet

Zwischen Dienstag, 22:000 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr entwendete ein Unbekannter die Batterie eines MAN-Muldenkippers, welcher in der Sulzbrunnenstraße geparkt war. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Oberrot: Brand einer Scheune

Gegen 3:00 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Brand einer Scheune im Völkerwaldweg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Anwohnerinnen ließen aus einem Nachbargebäude rund 80 Rinder frei, um die Tiere zu schützen. Dabei wurden die Frauen durch Rauchgas leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Die Scheune brannte dagegen vollständig ab. Für Nachlöscharbeiten musste das einsturzgefährdete Gebäude anschließend mithilfe eine s Baggers eingerissen werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern.

Die freigelassenen Rinderwurden zum Teil bereits wieder eingefangen. Dennoch hat die Gemeindeverwaltung Warnschilder im Umfeld des Brandortes aufgestellt. Verkehrsteilnehmer werden um besondere Vorsicht in diesem Bereich gebeten.

Gaildorf: Unfall nach missachteter Vorfahrt

An der Einmündung von der Gartenstraße in die B298 kam es am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand. Ein 60-jähriger Daimler-Fahrer wollte von der Gartenstraße nach links auf die B298 einbiegen. Hier übersah er eine vorfahrtsberechtigte 62-jährige VW-Fahrerin welche bereits auf der B298 in Richtung Unterrot unterwegs war.

Crailsheim: Treibstoff entwendet

Zwischen Mittwochnacht 22 Uhr und Donnerstagmorgen 05 Uhr machte sich ein Dieb an einem abgestellten Lkw auf dem Parkplatz Reußenberg zu schaffen. Der Langfinger pumpte eine dreistellige Literzahl aus dem Tank des Lkws ab und entfernte sich anschließend. Die Verkehrspolizei in Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise, insbesondere zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell