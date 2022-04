POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Hubschrauber bei Suche nach dementem Senior im Einsatz - Folgemeldung

Rems-Murr-Kreis (ots) - Remshalden: Unfallflucht Am Dienstag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11:10 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in stadteinwärtiger Richtung einen in der Schönbühlstraße geparkten Ford Transit und fuhr danach weiter. Der Schaden am Kastenwagen wird auf ca. ...

mehr